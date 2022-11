Ben jij ook bang om in te voegen op de snelweg? Zo geraak je van je rijangst af

De meeste automobilisten rijden vlot door het verkeer, maar voor een deel van de mensen is het iedere keer een heel stressvolle bezigheid. Dat komt door rijangst of vehofobie. Vooral voor het invoegen op de snelweg zijn bestuurders vaak bang.

Vehofobie betekent letterlijk: de angst voor het zelf besturen van een auto. En een van de meest stressvolle bezigheden voor automobilisten is het invoegen op de snelweg tussen het aanstormende verkeer. Politieagenten in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen noemden dit op de Facebookpagina van hun bureau ooit ‘een van de grootste raadsels in de menselijke geschiedenis’. In Duitsland hebben ze er zelfs een aparte term voor bedacht: ‘German Angst’.

Vooral bij wegenwerken zijn de snelwegopritten voor sommigen een ramp. De rijstroken zijn vaak smal en ook is de lengte van de invoegstrook vaak ingekort. ‘Elke dag zien duizenden automobilisten op tegen deze schijnbaar onoverkomelijke uitdaging’, aldus de Duitse politie.

Tips om van je rijangst af te komen

Met enkele tips kan je de angst voor de oprit wel tegengaan. Ten eerste moet je volgens de agenten flink gas geven op de invoegstrook en dus niet met 60 kilometer per uur het eerste het beste gat op de snelweg induiken dat je ziet. Ter geruststelling: je mag hier zelfs auto’s of vrachtwagens rechts inhalen.

De tweede tip luidt: kijk enkele keren in je spiegels en daarna over je schouder of er niemand naast je aan het rijden is, zet dan de richtingaanwijzer op en stuur rustig naar links. Let wel op: het verkeer op de snelweg heeft altijd voorrang, dus je mag niet zomaar je auto ertussen gooien. Toch zullen andere automobilisten in veel gevallen automatisch ruimte maken.

Leren invoegen op de snelweg

Nog een puntje van aandacht: ritsen is hier niet van toepassing, dus kijk rustig wanneer er een gat valt in de verkeersstroom. De belangrijkste tip: geen stress! Er bevindt zich volgens de agenten geen afgrond aan het einde van de invoegstrook. ‘Als je geen ruimte hebt gevonden om in te voegen, mag je gewoon de vluchtstrook gebruiken. Daarvoor kun je geen boete krijgen.’

