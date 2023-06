Belgische overheid verdient jaarlijks 2.892 euro aan jouw wagen: zo kan je zélf de kosten drukken

Hoeveel kilometer kan je met een elektri­sche fiets afleggen? En hoe groot is de onderhouds­kost? Fietsex­pert beant­woordt 10 vragen voor wie een e-bike wil kopen

Het aanbod is groot en de prijzen schommelen sterk. Een elektrische fiets kopen doe je dus best niet in een opwelling. Zeker omdat je niet alleen een correct bedrag wil neertellen, je wil ook veel rijcomfort en dat liefst voor een aantal jaren, zonder veel problemen of pech. Mike Defresne, mobiliteitsspecialist en expert in alles wat met e-bikes te maken heeft, legt uit waarop je moet letten.