Batterij plug-inhybride is anders dan die van elektrische auto: wat als je tijdens het laden schade veroorzaakt?

De accu van een hybrideauto is een stuk kleiner dan die van een volledig elektrische auto. De batterij is daarom sneller opgeladen, maar je kunt er slechts een afstand van ongeveer 60 kilometer mee afleggen. Daarna schakelt de auto over op de verbrandingsmotor.



Hoe laad je een plug-inhybride op?

Net als een volledig elektrische wagen, kun je een plug-inhybride opladen via een normaal stopcontact, een laadpaal thuis of een publieke openbare laadpaal. De batterijen van veel plug-ins worden almaar groter, om een grotere elektrische actieradius te bieden. Je hebt dus wel een zeker oplaadvermogen nodig.

De meeste chauffeurs steken hun plug-inhybride ’s avonds thuis in het stopcontact met de bijgeleverde kabel. Die regelt het vermogen, dat afhangt van het aantal ampère dat uit de muur komt, meestal twee à drie kilowatt.

Via stopcontact vs. via thuislaadpaal

Nogal wat chauffeurs van hybridewagens laden hun voertuig op via een stopcontact en een Mode-2 laadkabel, en dat met 2,3 kilowatt. Een batterij van 10 kWh is dan in ongeveer vijf uur helemaal opgeladen. Met een eigen thuislaadpaal laad je met 1-fase 3,7 kW op, of met 3-fasen 11 kW.

Pas op: er is een ‘maar’. De boordlader moet immers ook 11 kW aankunnen. De meeste boordladers van plug-inhybrides laden echter alleen met 1-fase, met maximaal 7,4 kW. Precies daarom is snelladen met een snellader bij heel wat hybridewagens onmogelijk. De meeste plug-inhybrides kunnen niet snelladen, omdat de batterij van dit type auto dat niet ondersteunt.

Wat als je schade hebt door verkeerd gebruik?

Stel: je vertrekt met je wagen terwijl de oplaadkabel nog aan je auto zit, en beschadigt zo de laadkabel én je auto. Een full omniumverzekering vergoedt normaal gezien alle schade, zowel die van jezelf als die van de tegenpartij. Dat geldt ook als je met een plug-inhybridewagen rijdt.



Een mini-omnium is goedkoper, maar beperkter. Die dekt enkel de eigen materiële schade waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent, zoals diefstal, brand, glasbreuk, aanrijding met dieren en schade door natuurkrachten.

De verplichte verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) dekt slechts de schade die je met je auto veroorzaakt aan anderen. Voor je eigen schade moet je dus zelf instaan.



En wat met een eigen laadpaal thuis?

Installeer je een laadpaal bij je thuis, dan moet je dit zeker melden aan je brandverzekeraar. Normaal gezien heeft dit geen gevolgen voor de premie. De schade aan de installatie is automatisch gedekt door de brandverzekering in geval van brand of waterschade, tijdens een overstroming bijvoorbeeld.



