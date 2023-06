Banden al bij weinig slijtage veel onveiliger dan gedacht: “bij nat weer 64% meer kans op een ongeval”

Dat de kwaliteit en de conditie van autobanden cruciaal zijn voor de veiligheid, is logisch. Ze vormen immers het enige contact met het wegdek. Bij veel auto’s is het contactpunt niet groter dan de palm van een hand. Het profiel (de tekening van de groeven in een band) speelt dus een cruciale rol, vooral bij slecht weer. Om de veiligheid te verzekeren is er dan ook minimale profieldiepte: 1,6 millimeter. Dat is wettelijk bepaald en het wordt ook bij de autokeuring nagegaan. Nieuwe testresultaten suggereren dat die norm laks is. Al bij 3 millimeter profieldiepte zou je bij nat weer 64 procent meer kans lopen op een ongeval.