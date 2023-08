“Bacteriën en schimmels kunnen zich ophopen in de airco”: expert geeft raad om een muf ruikende auto te voorkomen en verhelpen

Ooit was het pure luxe, nu is er bijna geen auto meer te vinden die het niet heeft: airco. Dat zorgt voor een snelle ontwaseming en zelfs bij de hoogste temperaturen voor een verfrissende bries. Maar helaas kan er ook een luchtje aan zitten. Waarom stinkt een airco soms en wat kan je eraan doen? HLN-mobileitsexpert Brecht Vanhaelewyn legt uit: “het is niet alleen onaangenaam, het is ook ongezond.”

Een vies luchtje van een airco of - bij uitbreiding - het verluchtingssysteem van je auto is bijna altijd te wijten aan een ophoping van bacteriën en schimmels in het systeem. In de filter en de leidingen kunnen immers ideale omstandigheden ontstaan voor de groei van die organismen, en die zijn de oorzaak van een muffe geur. Dit gebeurt vooral wanneer je de airco lange tijd niet gebruikt - wat meteen de reden is waarom je best zelfs bij normaal of koud weer (ja, ook in de winter) regelmatig eens met je airco aan rijdt. Want een muffe geur is niet alleen onaangenaam, maar ook ongezond.

Als je garagehou­der goed werk verricht, zal het vervangen van de filter van je airco op de planning staan tijdens het regulier onderhoud. Brecht Vanhaelewyn

Voorkomen is beter dan genezen

Zoals wel vaker geldt, is het gemakkelijker om zo’n luchtje te vermijden dan om er weer vanaf te geraken. De eerste tip - regelmatig je airco gebruiken - gaf ik al. De tweede is dat je periodiek de filter van het airconditioningsysteem moet (laten) vervangen. Wanneer precies vind je normaliter terug in het onderhoudsboekje. Maar als je garagehouder goed werk verricht, zal dit automatisch op de planning staan tijdens het regulier onderhoud.

Of je de filter zelf kan vervangen, is sterk afhanke­lijk van de auto. Bij de ene zit hij op een gemakke­lijk toeganke­lij­ke plaats vast met een enkel schroefje, bij andere wagens moet je soms het halve dashboard verwijde­ren. Brecht Vanhaelewyn

Wat kan je zelf doen aan een muffe geur in je auto?

Een cruciaal element van het elimineren van geurtjes is het vervangen van de filter voor de airco en het reinigen van de behuizing. Waar die zit, zoek je best op in het onderhoudsboekje van je auto. Vaak zit die in de cabine, soms ergens onder de motorkap. Of je hem zelf kan vervangen nadat je eerst een filter van hetzelfde type kocht (kijk voor het exacte onderdeelnummer in de handleiding of op het onderdeel zelf), is sterk afhankelijk van de auto. Bij de ene zit die op een gemakkelijk toegankelijke plaats vast met een enkel schroefje, bij andere wagens moet je soms het halve dashboard verwijderen. Bezin eer je begint.

Op de markt zijn ook een aantal producten verkrijgbaar die beweren dat ze luchtjes in je airco zullen elimineren. Ze werken bijna allemaal volgens hetzelfde principe: je zet een spuitbus in je auto terwijl je de airco zo koud mogelijk en zo hard mogelijk laat (her)circuleren. Op die manier gaat het product grondig door de leidingen. Die middeltjes beloven dat ze de leidingen ontsmetten en zo de oorzaak van het geurtje aanpakken.

Duur zijn die producten niet. Je hebt ze van onder meer Meguiars en Liqui Moly en ze kosten ruwweg tussen 5 en 20 euro. Over de effectiviteit ervan bestaan twijfels. Nagenoeg alle producten bevatten immers ook een parfum dat geuren tevens zal camoufleren. Na een behandeling kan je wagen soms fors naar het product ruiken, ook als je de auto achteraf zoals aanbevolen grondig lucht. Je zou dan ook kunnen zeggen dat zo’n product vooral zinvol is bij niet al te ernstige gevallen. Een meer effectieve oplossing zijn bijvoorbeeld schuimproducten die je rechtstreeks in je verluchtingsmonden moet aanbrengen. Ook die bestaan voor thuisgebruik, maar dat ligt al een pak minder voor de hand.

En wat als ik er niet vanaf geraak?

Blijft de geur hangen of is het probleem ernstig dan zal een bezoek aan een professional de enige oplossing blijken. Die doet overigens hetzelfde - de filters en leidingen reinigen - maar heeft niet alleen meer ervaring, maar ook gespecialiseerde apparatuur en sterkere producten. Na zo’n behandeling, waarvoor ik afhankelijk van de ernst van het probleem tussen 75 en 300 euro als leidraad geef, ruikt je auto eerder neutraal dan naar een parfum.

