Axa zette crashtest met Tesla in scène: "Brand werd vanop afstand gesticht”

Vorige week plaatste AXA een video van een crashtest met een Tesla. Daarop is te zien hoe een gele Tesla Model S met hoge snelheid over een obstakel schiet, om zijn as draait en op zijn dak belandt. Even later is een enorme knal te horen, waarna er brand uitbreekt in het voorste gedeelte van het voertuig. Op die manier wilde Axa aantonen hoe snel de batterij van een elektrische auto in brand kon schieten.

Axa geeft zijn fout nu duidelijk toe in een persverklaring en verontschuldigt zich: “Tijdens deze test moesten we maatregelen nemen om de veiligheid van het publiek te waarborgen. Daarom had de testauto geen accu en werd de brand op afstand gesticht. De auto had dus geen schade opgelopen aan de onderkant, waardoor de batterij in brand zou kunnen vliegen. Dit hadden we expliciet moeten vermelden in de communicatie na de test, met name in het persbericht en in de aangeleverde afbeeldingen.”