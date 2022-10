Autoverkoop in België op laagste niveau in 40 jaar

“We zien al twee jaar steeds minder klanten door de moeilijkere economische situatie die gestart is sinds de coronapandemie”, zegt Wouter Eeckeleers, CEO van garage Jennes, aan 'VTM NIEUWS’. In 2019 waren er nog 550.000 nieuwe inschrijvingen van wagens in België, maar in 2021 waren dat er slechts 383.000. Ook in de eerste negen maanden van dit jaar zien we een verdere daling van dit aantal. Filip Rylant van mobiliteitsfederatie Traxio vertelt aan ‘VTM NIEUWS’ dat deze daling ongezien is: “Voor zo’n laag aantal moeten we terug gaan naar het begin van de jaren 1980”, zegt Rylant.