Autosalon opent vrijdag de deuren: win op HLN tickets voor de avant-première

Je kan er eigenlijk al terecht op vrijdag 13 januari, meer bepaald van 15 tot 23 uur. De organisatoren noemen dat de ‘avant-première’. De tickets, te koop in beperkt aantal, zijn wel duurder (zie kader onderaan). Voor het grote publiek gaan de deuren pas open op zaterdag 14 januari. De verwachting is dat opnieuw een paar honderdduizenden autoliefhebbers en kooplustigen naar de Heizel trekken. Maar daar zullen ze wel een heel ander salon vinden dan we in het verleden gewoon waren.

Om te beginnen zijn er minder paleizen gevuld met wielen. Bovendien is er geen apart paleis voor tweewielers. De reden? De stands zijn kleiner omdat de merken willen besparen, zodat je bij de meeste merken niet langer het volledige gamma kan bewonderen. Heel wat merken houden het doorgaans bij de nieuwe (half)elektrische auto’s in hun gamma, want dat is wat ze nu willen verkopen. Daar komt bij dat sommige merken - Mercedes en Volvo - al helemaal niet meer geloven in het concept van een autosalon en dus hun kat sturen.

Ruwweg bekeken, als we het grondplan van nu en vroeger vergelijken, is het salon in oppervlakte ongeveer gehalveerd.

Grootste van Europa

Dat neemt niet weg dat het Brusselse autosalon het grootste van Europa blijft. Parijs, in oktober vorig jaar, was armoe troef. Veel merken tekenden niet present en sommige stands telden amper drie à vier auto’s. Het recentste salon van München, dat in de plaats van het teloorgegane Frankfurt kwam, was in oppervlakte wel groter, maar veeleer een tentoonstelling van laadpalen en andere mobiliteitsconcepten dan van auto’s. Zo stonden er in sommige hallen maar twee of drie.

Brussel is gelukkig niet in die val gelopen: de autoliefhebber zal er nog altijd zijn hart kunnen ophalen. Niet in het minst in de zogenaamde ‘Avenue’, waar een aantal ‘dream cars’ staan. Er is ook aan animatie gedacht, zoals een zogenaamde ‘e-sportszone’ met F1-simulatoren en gameconsoles voor virtuele autoraces. Daarnaast, serieuzer: infosessies rond thema’s als de juiste aandrijfkeuze of fiscaliteit.

Dat Brussel in een weliswaar beperktere versie overleeft in een Europees landschap waarin het ene autosalon na het andere sneuvelt, is vooral te danken aan de aard van onze autobeurs: sinds mensenheugenis is het in de eerste plaats een ‘koopsalon’. De Belg gaat er niet alleen om mooie wielen te zien, maar vaak ook om te kijken wat zijn volgende aankoop kan worden, of al meteen een bestelbon te tekenen.

• Preview en openingsavond: vrijdag 13 januari van 15 tot 23 uur (60 euro, parking inbegrepen).

• Open tot 22 uur op maandag 16 en vrijdag 20 januari - zogenaamde ‘Nocturnes’ Tickets Online voorverkoop tot 13 januari 2023 Standaardticket (vanaf 16 jaar): 12,5 euro

Kind (6 - 15 jaar): 7,5 euro

Kind (0 - 5 jaar): gratis Online en ter plaatse vanaf 14 januari 2023 Standaardticket (vanaf 16 jaar): 15 euro

Kind (6 - 15 jaar): 10 euro

Kind (0 - 5 jaar): gratis Parking • Parkeren kan op Parking C (10.000 plaatsen) voor 10 euro

