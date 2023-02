Auto-ongeval: ben je verplicht de politie te bellen? En wie vult het schadeformulier in?

Stap 1: neem de schade op

Alles in orde met de inzittenden? Met jezelf? Met de tegenpartij? Stap uit en loop rond de auto om de schade in te schatten. Plaats een gevarendriehoek en trek een fluovestje aan. Noteer al de nummerplaat van de tegenpartij. Misschien valt het allemaal beter mee dan je dacht. Maar hoe dan ook moet je een aanrijdingsformulier invullen.

Als je geen schade veroorzaakt (of juist wel, maar deze schade niet doorgeeft aan je verzekeraar), dan bouw je schadevrije jaren op. Per jaar dat je niets claimt, verdien je één schadevrij jaar. Bijgevolg krijg je korting op je verzekeringspremie. Antwoorden op vaak gestelde vragen omtrent schadevrije jaren vind je hier.

Stap 2: blijf rustig en discussieer niet

Nadat automobilisten van de eerste schrik zijn bekomen, komen meestal de emoties los. Het is dus belangrijk zo rustig mogelijk te blijven. Agressie, verwijten, discussie: probeer er niet op in te gaan. Maar dit is wel hét moment om te beslissen of je de politie belt of niet.

Als er geen gewonden zijn, beide partijen ter plaatse zijn en het schadegeval op een normale manier onderling te regelen is, dan kun je het Europees aanrijdingsformulier zelf invullen. Maak ook de nodige foto’s. (lees verder in stap 4)

Stap 3: bel de politie

Zijn er gewonden bij het ongeval, dan moet je altijd de politie verwittigen. Zijn er geen gewonden, maar raak je het niet eens met de tegenpartij, dan kun je ook beter de politie bellen. Op jouw verzoek komt dan een politiepatrouille langs en kun je een verklaring afleggen.

Maar zelfs al wordt er een proces-verbaal gemaakt, dan nog moet je het aanrijdingformulier invullen voor je verzekeraar. Dat moet ondertekend worden door beide bestuurders. Ben je het niet eens met de verklaring van de tegenpartij, dan teken je het niet.

Stap 4: vul het aanrijdingsformulier in

Een goed alternatief voor het papieren aanrijdingsformulier, dat trouwens vaak niet correct wordt ingevuld, is de digitale schadeaangifte met een app zoals Crashform of Assisto. Het voordeel is dat je met zo’n app je verzekeringsgegevens op voorhand en in alle rust kunt invullen. Zo maak je gegarandeerd minder fouten.



Stap 5: vink de omstandigheden juist aan

De kruisjes die je moet aanvinken op het aanrijdingsformulier, over de omstandigheden van het ongeval, zijn heel belangrijk. Ze dienen namelijk om de aansprakelijkheid bij het ongeval te bepalen. Denk dus goed na voor je een kruisje zet bij bijvoorbeeld ‘reed achteruit’, of ‘reed weg van een parkeerplaats’. Wie een manoeuver doet, is altijd aansprakelijk.

Stap 6: maak een correcte situatieschets

Ook de situatieschets is belangrijk om een idee te krijgen over de omstandigheden van het ongeval. Maak hem zo gedetailleerd mogelijk. Enkele tips:

• Maak eerst een ruwe schets, indien nodig.

• Identificeer voertuigen A en B duidelijk. Geef met pijltjes ook de richting van de voertuigen aan.

• Teken de markering op de grond, de verkeersborden en de rode lichten.

• Als je niet genoeg plaats hebt, maak dan de schets op een wit blad papier en laat die ondertekenen door alle partijen.

Opgelet voor een hogere premie achteraf

Na een schadegeval waarvoor jij aansprakelijk bent, kan je verzekeringspremie flink verhogen. Daarom is het een must om na een ongeval te checken of je nog altijd de voordeligste verzekering hebt. Volgend op elk schadegeval kan je namelijk je verzekering opzeggen en overstappen naar een andere verzekeraar.

