Auto importeren uit het buitenland? Dit zijn de voordelen én aandachtspunten

Je kent misschien iemand die het al deed: een nieuwe of tweedehandswagen kopen in het buitenland en die dan invoeren in België. Maar waarom zou je het doen? Welke formaliteiten moet je in orde brengen? En hoe zit het met de verzekering? Independer.be beantwoordt de vaakst gestelde vragen.

Redenen voor zo'n aankoop

Bij nieuwe wagens komt het wel eens voor dat niet alle uitvoeringen van een bepaald merk in ons land verkrijgbaar zijn. Dat kun je oplossen door je droomwagen in het ‘thuisland’ van het merk te kopen, zoals Alfa Romeo in Italië of Volkswagen in Duitsland.

In het geval van een tweedehandswagen is de belangrijkste reden voor import meestal een andere: de prijs. Heel wat tweedehandsauto’s zijn immers een pak goedkoper in het land van oorsprong (waar ze gebouwd worden) dan in ons land. Dat komt meestal omdat er gewoon véél meer van rondrijden en op de tweedehandsmarkt belanden.

Denk bijvoorbeeld aan Renault of Peugeot in Frankrijk, of Audi in Duitsland. Vaak vind je er occasies die een kwart tot de helft goedkoper zijn dan bij ons. Het gaat dan meestal over directiewagens of wagens die dienst hebben gedaan als demomodel.



Tweedehandsauto kopen: via een particulier of via een garage?

De aankoop van een geïmporteerde auto

Wat met de btw?

De Belgische overheid maakt een verschil tussen nieuwe en tweedehandswagens. Een geïmporteerde auto wordt als ‘nieuw’ beschouwd als je hem koopt binnen de zes maanden na de eerste ingebruikname, OF als er minder dan 6.000 kilometer op de teller staat.

Bij een nieuwe wagen betaal je geen btw in het land waar je de wagen koopt, maar wel in België. Er geldt dan een btw-tarief van 21 procent. Tenminste, als je een wagen importeert uit de Europese Unie.

Is de auto die je koopt niet nieuw, dan betaal je de btw in het land van aankoop. Bij een aankoop van een andere particulier hoef je trouwens geen btw te betalen; alleen als je bij een handelaar koopt wél.

Hoe breng je de wagen legaal naar België?

Als je de wagen de grens overbrengt, dan heb je natuurlijk transitplaten nodig. Die moet je in het land van aankoop aanvragen, en dat kun je best regelen via de handelaar van wie je de wagen koopt. De buitenlandse transitplaten en de bijhorende documenten heb je ook nodig voor de technische keuring in geval van een niet-nieuwe wagen.

De administratie van een geïmporteerde auto

Nieuwe wagen

Douanecontrole

Van zodra je het voertuig binnenbrengt in België moet je aangifte doen bij de douane. Dat kan het makkelijkst via de E705-applicatie op MyFin. Online dien je dan de volgende formulieren in: de aankoopfactuur (verkoper is handelaar) of het aankoopbewijs (verkoper is particulier) en het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’.

Op de aankoopprijs betaal je dus 21 procent btw. Zodra de btw betaald is, kleeft de douane een E705-vignet op je aanvraag tot inschrijving en is het voertuig correct ingevoerd. In de meeste gevallen vindt de import plaats uit een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval hoef je geen extra invoerrechten aan de douane te betalen.

Inschrijving en verzekering

Koop je een nieuwe auto in het buitenland, dan bezorgt de garagehouder je het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’. Dat ingevulde en ondertekende formulier bezorg je aan je verzekeraar, samen met een kopie van de aankoopfactuur en een kopie van het gelijkvormigheidsattest. De verzekeraar regelt dan de inschrijving van je voertuig via WebDIV en brengt ook de verzekering BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) in orde.



Voor de meeste gemotoriseerde voertuigen is het verplicht om een verzekering BA af te sluiten: waarom? En wat is de precieze dekking hiervan?

Tweedehandswagen

Douanecontrole

Zodra je het voertuig binnenbrengt in België moet je aangifte doen bij de douane. Dat kan het makkelijkst via de E705-applicatie op MyFin. Online dien je dan de volgende formulieren in: de aankoopfactuur (verkoper is handelaar) of het aankoopbewijs (verkoper is particulier), het gelijkvormigheidsattest en het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs van het voertuig.

Daarna krijg je van de douane een E705-vignet. Daarmee is het voertuig correct ingevoerd. In de meeste gevallen vindt de import plaats uit een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval hoef je geen extra invoerrechten aan de douane te betalen.

Technische keuring

Daarna moet je met je voertuig naar de technische keuring, en krijg je een formulier ‘aanvraag tot inschrijving’.



Welke documenten en accessoires neem je mee naar de autokeuring? En wanneer hoor je precies te gaan? Dit moet je weten voor een stressvrij bezoek.

Inschrijving en verzekering

Het ondertekende formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ bezorg je aan je verzekeraar, samen met het vignet E705, het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs, een kopie van de aankoopfactuur en een kopie van het gelijkvormigheidsattest. De verzekeraar brengt de inschrijving van je voertuig via WebDIV in orde, net zoals de verzekering BA.

