Als ouder de auto van je kind op jouw naam zetten? Daarom is het géén goed idee (en dit zijn betere alternatieven)

Heeft jouw tiener zijn of haar rijbewijs binnen? Dan is het tijd om aan een eerste auto te denken. Eentje (nieuw) kopen is zeker een mogelijkheid. Of die van mama-/papalief lenen, indien de financiën een eigen wagen nog niet toelaten. Maar hoe verzeker je, als ouder, je zoon of dochter? Independer.be pluist de wetgeving uit, zodat iedereen optimaal beschermd is.

Je kind koopt een eigen auto : verzekering op naam van de ouders?

De autoverzekering voor de wagen van je kind op jouw naam afsluiten om een lagere premie te betalen, kan wettelijk gezien niet. Stel dat je zoon of dochter in een ongeval betrokken raakt en de hoofdbestuurder van de wagen blijkt te zijn, dan kan dat nare financiële gevolgen hebben.

Als je zoon of dochter niet als hoofdbestuurder in de polis vermeld staat, dan heeft de verzekeraar namelijk het recht om bij een ongeval de schade aan het verzekerde voertuig niet te vergoeden en de betaalde premies toch te behouden. Of hij kan de schade aan de tegenpartij wel vergoeden, maar het bedrag nadien terugeisen van de verzekerde.



Gaat je zoon of dochter meteen voor een nagelnieuwe wagen? Waarom je dan best voor een full omnium verzekering kiest.

Jonge bestuurders (18-25 jaar): een risicogroep

Een jonge bestuurder heeft nog geen of weinig rijervaring, en dus betaalt hij een duurdere premie en vaak een hogere franchise. Dat klinkt logisch. Toch schrikken jonge bestuurders die voor het eerst een verzekering afsluiten vaak van de hoogte van die premie.

Er is wel een manier om te besparen. Wordt je zoon of dochter klant bij dezelfde verzekeraar als jij, dan kan hij of zij een korting krijgen tot 35 procent op de verzekeringspremie. Zeker de moeite dus om even navraag te doen bij je verzekeraar.

Leestip: Er zijn verschillende franchiseformules in omloop. Welke formule je verzekeraar toepast, staat beschreven in het verzekeringscontract. Er zijn in totaal vier verschillende formules mogelijk.

Je kind rijdt met de ouderlijke auto rond: is hij of zij verzekerd?

De hoofdbestuurder van je auto is de persoon die het vaakst met de auto rijdt. Een occasionele bestuurder is iemand die maar af en toe met de auto rijdt, minder dan drie keer per maand. Gebruiken je kinderen je auto meer, dan zijn ze regelmatige bestuurder en moet je ze laten opnemen in de verzekeringspolis.

Zowel de hoofdbestuurder als de regelmatige bestuurders moeten op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. Is je kind jonger dan 26 jaar, dan passen sommige verzekeraars wel de hoogte van jouw premie aan. Ga ervan uit dat de premie van je verzekering BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) tot 15 procent kan stijgen.

Toch is het slim om je kind in je polis te vermelden als regelmatige bestuurder. Hij of zij bouwt rijervaring op, en kan de schadevrije jaren meenemen bij het afsluiten van een eigen autoverzekering.



Schadevrije jaren: wat houdt die term concreet in? En welke invloed heeft dit op je premie?

Je kind leert rijden met de ouderlijke auto : wat moet je doen?

Ook als je je kind met jouw wagen leert autorijden, ben je wettelijk verplicht je verzekeraar hiervan te verwittigen voor de verzekering BA. Staat hij of zij vermeld in de polis, dan ben je in orde.

Maar stel dat je zoon of dochter tijdens de rijles een ongeval veroorzaakt, dan kan de verzekeraar - als je hem niet op de hoogte bracht - een deel van de schade aan de tegenpartij van je terugvorderen.

