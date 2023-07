Aantal zwartrijders in de bus of tram stijgt: hoe hoog zijn de boetes?

Het totale aantal pv’s in Vlaanderen voor zwartrijden steeg bij De Lijn van 35.131 in 2018 naar 53.195 in 2022. De helft van alle pv’s wordt opgesteld in de dertien centrumsteden. Volgens Vlaams Parlementslid Els Robeyns (Vooruit) zijn twee aandachtspunten het terugdringen van het herhaaldelijk zwartrijden en zwartrijden bij minderjarigen. Controleurs stelden 12.217 keer een proces-verbaal op voor minderjarigen, met 4.388 pv’s in de centrumsteden, ongeveer een zesde van het totaal in die steden.

Karen Van der Sype, woordvoerder van De Lijn, verklaart de toename van het aantal zwartrijders met het feit dat het aantal controles tijdens de coronacrisis op een laag pitje stond. “Veel reizigers namen het toen niet zo nauw met het aankopen en scannen van vervoerbewijzen. Dat gedrag zien we helaas nog steeds. Precies daarom kondigden we vorig jaar aan dat we het aantal controles opschroeven. Dat het nodig is, blijkt uit de cijfers.”

Boetes

Als een controleur van De Lijn je betrapt wanneer je bent opgestapt zonder dat je in het bezit bent van een geldig vervoerbewijs, schrijft hij een boete uit. Hoeveel die boete bedraagt, hangt af van je leeftijd en hoeveel overtredingen je beging binnen hetzelfde jaar. Wie tussen zes en twaalf jaar oud is, betaalt altijd 56 euro. Wie tussen 12 en 18 jaar oud is, betaalt 81 euro bij de eerste overtreding, 214 euro bij de tweede, en 300 euro bij de derde. Voor meerderjarigen bedragen de boetes respectievelijk 107, 294 en 400 euro.

De boetes zijn nog hoger als je probeerde een vervoersbewijs te vervalsen of dat van iemand anders gebruikte. Als je de boete niet betaalt, komt er nog een administratieve boete bovenop. Weiger je dan nog steeds te betalen, dan schakelt De Lijn een deurwaarder in.

Je moet een geldig vervoerbewijs hebben op het moment dat je opstapt, of je abonnement meteen scannen. “Scannen is noodzakelijk voor onze operationele werking, om te verzekeren dat er voldoende capaciteit is. Een eerste keer niet scannen, pardonneren we. Maar daarna niet meer”, zegt Karen Van der Sype. En wie nog geloofde dat je snel een ticket kan kopen wanneer de controleur opstapt, zit er ook naast. “De controleur registreert het tijdstip waarop hij opstapte, en vergelijkt dat met het tijdstip waarop je een sms-ticket aanvroeg of een ticket kocht via de app van De Lijn.”

Actieplan

De Lijn werkt aan een actieplan om de pakkans te doen stijgen en het bewustzijn bij reizigers te verhogen dat zwartrijden niet kan en tot hoge boetes leidt. “Het actieplan omvat een efficiëntere en gerichtere inzet van lijncontroleurs. Op korte termijn zullen we ook 67 extra lijncontroleurs aanwerven. Dat kondigde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters vorige week aan”, aldus Karen Van der Sype. “Het actieplan en de aanwerving van extra controleurs hangt samen met de aanpak van agressie. Eerstdaags bespreken we de problematiek van zwartrijden met ministers Van Quickenborne en Verlinden tijdens een rondetafelconferentie.”

