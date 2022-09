Aantal speedpedelecs piekt: “Vooral op de tweedehandsmarkt is de stijging spectaculair”

Had je al de indruk dat er steeds meer speedpedelecs voorbijzoeven? Wel, dat klopt. In augustus werden er 1.849 nieuwe en 677 tweedehandse ingeschreven, wat het aantal inschrijvingen nu al in de buurt van het totaal van vorig jaar brengt. “Het aandeel van de door particulieren ingeschreven speedpedelecs blijft toenemen”, zegt Guy Crab van de mobiliteitsfederatie TRAXIO Velo.

Is het de filedruk, het mooie weer, de hoge brandstofprijzen of al die factoren samen die de speedpedelec een topjaar bezorgen? Feit is dat er op acht maanden tijd al 11.717 nieuwe speedpedelecs ingeschreven zijn , een stijging van 34,6 procent of 3.012 exemplaren ten opzichte van 2021. Dit jaar zijn er met 11.717 nieuwe speedpedelecs al bijna evenveel ingeschreven als in het volledige jaar 2021, namelijk 12.377.

“Nog spectaculairder is de stijging bij de tweedehandse speedpedelecs”, meldt woordvoerder Filip Rylant van mobiliteitsfederatie TRAXIO. “Die zijn erg gegeerd en dat vertaalt zich in een stijging met 105,8 procent tot 677 stuks en een jaartotaal van 3.891 snelle fietsen, een stijging met maar liefst 130,1 procent ten opzichte van de eerste acht maanden van 2021. Dat is des te opvallender omdat de speedpedelec een relatief recent fenomeen is. Heel wat tweedehandse hogesnelheidsfietsen krijgen met andere woorden een tweede leven en blijven lang in gebruik.”

Particulieren nemen in deze eerste acht maanden nog steeds meer dan de helft van de verkoop voor hun rekening: maar liefst 5.901 stuks (50,4 procent) waren privé-aankopen. Daarnaast wordt leasing steeds populairder met 4.312 stuks of 36,8 procent van de markt. Dat is een stijging van 42 procent. Bij bedrijven is de stijging wat minder snel met 1.504 stuks of 12,8 procent van de markt.

Filip Rylant wijst op de voordelen van een geleasede bedrijfsfiets: “Steeds meer bedrijven ontdekken het gebruiksgemak van leasing met minder eigen administratie, en geen zorgen over onderhoud, verzekering of restwaarde, want alles wordt netjes voor hen en voor de werknemer geregeld.”

