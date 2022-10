Aantal snelheidsduivels neemt elk jaar toe: deze politiezones klissen de meeste hardrijders

Het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen in België neemt jaar na jaar toe. Opvallend is de stijging van het aantal overtredingen met meer dan 40 km/u boven de maximumsnelheid. Stef Willems van Vias legt uit hoe we ons gedrag kunnen aanpassen en wat helpt om geen verkeersinbreuken te plegen. We geven ook een overzicht per politiezone van het aantal gekliste snelheidsduivels.

Voor 2021 zijn er nog geen volledige cijfers, maar het ziet ernaar uit dat we opnieuw een stijging van het aantal snelheidsovertredingen mogen verwachten. Dat vermoeden wordt gevoed door het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen tijdens de eerste zes maanden van het jaar. Tot 30 juni vorig jaar werd voor 2.331.449 hardrijders een proces-verbaal opgemaakt. Een blik op de statistieken van de Federale Politie over verkeersinbreuken in België leert dat er geen kentering komt in het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen. Sinds 2015 is het aantal elk jaar verder toegenomen. Van een kleine 3.198.000 naar ruim 4.060.000 in 2020. De Politiezones Brussel Hoofdstad-Elsene en Geel-Laakdal-Meerhout betrapten in 2021 de meeste snelheidsduivels.

Europees probleem

“Niet alleen in België, maar in heel Europa is overdreven en onaangepaste snelheid een groot probleem op de wegen”, zegt Stef Willems, woordvoerder bij Vias Institute, een onafhankelijk en multidisciplinair Belgisch kenniscentrum dat streeft naar een betere verkeersveiligheid, mobiliteit en maatschappelijke veiligheid. “Het heeft te maken met perceptie. Veel bestuurders vinden te snel rijden nog altijd oké, omdat ze onterecht denken dat het niet gevaarlijk is. Ze schatten de effecten en gevolgen ervan niet goed in. Vaak zijn ze gefocust op tijdwinst, al is dat voor korte afstanden echt minimaal.”

Quote We mogen ons niet te veel baseren op cijfers van de coronaja­ren 2020 en 2021. Die kunnen een vertekend beeld geven. Stef Willems, Vias

Snelheidsovertreders maken wel almaar meer kans om betrapt te worden. Het aantal flitspalen, traject- en mobiele controles neemt toe. Ook in het zuiden van het land is er een inhaalbeweging. “Dat de politie meer inbreuken vaststelt is dus logisch. Maar het is helemaal niet zeker dat er almaar meer bestuurders te hard rijden. Bovendien mogen we ons niet te veel baseren op cijfers van de coronajaren 2020 en 2021. Die kunnen een vertekend beeld geven”, zegt Willems.

150 doden

Vias geeft enkele van de meest frappante cijfers van de eerste helft van 2021 mee. Ongeveer 150 personen kwamen om door overdreven snelheid in het verkeer. Elke dag lieten 108 bestuurders zich betrappen die met meer dan 40 km/u boven de wettelijk toegelaten snelheid reden. Uit de statistieken van de Federale Politie blijkt dat in de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene de meeste van die overtredingen zijn vastgesteld: 580. Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout liet 555 van die overtredingen optekenen. Twee politiezones stelden slechts één overtreder vast die meer dan 40 km/u te snel reed: Denderleeuw-Haaltert en Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo.

1. Vertrek op tijd: “Zorg er eerst en vooral voor dat je op tijd vertrekt. Dan hoef je je niet te haasten en kan je je aan de maximumsnelheid op onze wegen houden.”

2. Zet je cruisecontrol op: “Een tweede manier is, waar het kan, de cruisecontrol opzetten. Uiteraard moet je voertuig daarmee uitgerust zijn. Dan hoef je niet voortdurend op te trekken, gas bij te geven en gas te verminderen. Daardoor ben je afgeleid en loop je het risico onbewust en ongewild sneller te rijden dan wettelijk is toegelaten.”

3. Wees je bewust van het potentiële gevaar: “Zoals eerder gezegd beseffen velen niet dat snel rijden grote gevolgen kan hebben. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere weggebruikers. Sensibiliseren is dus de opdracht. Preventiecampagnes en aangekondigde flitsmarathons moeten ons doen beseffen dat snelheid verkeersslachtoffers eist.”

4. Het beleid zichtbaar handhaven: “Plaatsen waar zichtbare handhaving gebeurt, bijvoorbeeld met een goed aangeduide flitspaal, zet bestuurders aan om trager te rijden. Natuurlijk kan je dat niet overal doen. Maar een recent onderzoek wijst het belang ervan uit. In Edegem is aan een school gedurende een periode een duidelijk zichtbare en verplaatsbare superflitspaal geïnstalleerd. Die heeft de gemiddelde snelheid met 10 km/u doen dalen. Wanneer er geen flitspaal stond, reed 34 procent van de bestuurders daar meer dan 40 km/u. Stond de flitspaal er wel, dan was dat nog maar 3 procent. Het aantal bestuurders dat zich aan de maximale snelheid van 30 km/u hield, steeg van 21 naar 53 procent.”

5. Gedragsmeting snelheid: “Zeer gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld overtredingen opgemeten door trajectcontroles en flitspalen is in België niet beschikbaar. In Nederland is dat wel al het geval en is duidelijk zichtbaar in welke regio’s en zones de meest hardrijders voorkomen. In het najaar maakt Vias de resultaten van een gedragsmeting snelheid bekend. Die resultaten zullen meer van dat soort gedetailleerde gegevens bevatten.”

