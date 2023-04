Aantal dodelijke fietsongevallen stijgt: met deze vier items ga je beter beschermd de weg op

HLN ShopSteeds meer mensen kiezen voor de (elektrische) fiets om zich gemakkelijk en snel te verplaatsen. De keerzijde van die stijgende populariteit laat zich helaas optekenen in de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute, gebaseerd op cijfers van de federale politie: nooit eerder waren er zoveel dodelijke ongevallen met fietsers in ons land. Om deze treurige trend een halt toe te roepen, belicht HLN Shop vier items die de veiligheid op de fiets verbeteren.

Stevige en zichtbare helm

Wat de veiligheidsgordel is voor een chauffeur, is de helm voor een fietser. Het zou dan ook je eerste reflex moeten zijn wanneer je je tweewieler van stal haalt om die fietshelm op je hoofd te zetten. Hoewel deze bescherming voor de meeste fietsers niet verplicht is, vermindert een helm de impact tijdens een mogelijk ongeval aanzienlijk, toch als je voor een passend model kiest en dit goed vastmaakt.

Rijd je met een speedpedelec, dan is een aangepaste fietshelm altijd verplicht. Ga voor maximale zichtbaarheid met een exemplaar in een opvallende kleur en, zo mogelijk, ingebouwde ledverlichting.



Handige fietslamp

Blijkt de batterij van je fietslamp het plots te begeven en heb je geen vervanging bij de hand? Of vloek je al bij de gedachte dubbel zo hard te moeten trappen om je zware dynamo zijn werk te laten doen? Een slim verlichtingssysteem veegt deze problemen in één klap van de baan door gebruik te maken van magnetische energie.

Zo’n eigentijds fietslicht plaats je eenvoudig op je stuur of op het frame naast je wiel, terwijl je een tweede onderdeel aan een spaak bevestigt. Tijdens het fietsen genereert de lamp aldus zelf elektriciteit om te kunnen branden, zónder dat je harder moet trappen of batterijen nodig hebt. Wanneer je stilstaat, blijft een back-up lampje nog gedurende twee minuten knipperen. Zo ben je op elk moment goed zichtbaar voor andere weggebruikers.



Op de juiste weg met een fiets-gps

Als fietser moet je je aandacht voortdurend op de weg houden. Het is voor de veiligheid dan ook verboden om je smartphone te gebruiken tijdens het fietsen en er staan flinke boetes op het overtreden van deze wet. Om de weg niet kwijt te raken, kan je daarom een fiets-gps gebruiken.

De Mio Cyclo 215 is perfect voor de recreatieve fietser die van avontuur houdt. De Surprise Me-functie geeft steeds 3 verschillende routes, zodat je niet telkens op dezelfde weg fietst. Dankzij de functie van intervaltraining hou je ook je intervalsessies bij met dit fietsnavigatiesysteem. Je stelt het aantal sessies, intensieve minuten en rustmomenten in en werkt zo aan je conditie.



Pas op voor achterliggend gevaar

Tot slot is het in het verkeer ook cruciaal om te weten wat er achter je gebeurt. Maar voortdurend achterom kijken tijdens het fietsen komt de veiligheid natuurlijk niet ten goede, en dat is waar de fietsspiegel in beeld komt.

Zeker voor wie goed vaart maakt op een e-bike of speedpedelec, is zo’n achteruitkijkspiegel die je op je stuur monteert geen overbodige luxe. Het verhoogt de veiligheid tijdens het afdraaien of inhalen aanzienlijk.



