Aanbevelingen voor fietsinfrastructuur aangepast aan toegenomen fietsverkeer

Het 'Vademecum Fietsvoorzieningen' bundelt ontwerprichtlijnen voor fietsinfrastructuur in Vlaanderen. Het document krijgt nu een grondige update. Dat is nodig, zegt minister Peeters, omdat het fietsverkeer in Vlaanderen sterk is toegenomen en er ook veel meer soorten fietsen in gebruik zijn, denk aan speedpedelecs, riksja's of bakfietsen.