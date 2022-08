Aan welke fietsoversteekplaats heb je voorrang?

Independer.be Je autoverze­ke­ring is niet altijd geldig in het buitenland: hier moet je op letten

Wist je dat je met je autoverzekering niet in elk Europees land gedekt bent? ‘t Is dus belangrijk om vóór je autovakantie te checken of je in orde bent, en contact op te nemen met je verzekeraar als dat niet zo is. Independer.be legt uit waar je op moet letten.

