63 procent meer ongevallen met e-steps: hoe goed ken jij de regels? Doe de quiz

Meer dan 100.000 rijbewij­zen ingetrok­ken op één jaar tijd

In 2022 hebben de Belgische politierechtbanken in totaal 105.485 ontzeggingen van de rijbevoegdheid opgelegd aan automobilisten vanwege overtredingen van de verkeersregels. Dat blijkt uit cijfers van het College van de hoven en rechtbanken. Dat komt neer op 289 intrekkingen van het rijbewijs per dag, schrijft ‘Sudinfo’ vandaag.