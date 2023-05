63 procent meer ongevallen met e-steps dan in 2021: hoe goed ken jij de regels? Doe de quiz

Bij welke overtredin­gen krijg je een rijverbod? En wat houdt dat juist in?

Zowat dagelijks lees je in de krant over ongevallen, helaas ook vaak met dodelijke afloop. Bestuurders die in fout zijn, bijvoorbeeld omdat ze te snel of onder invloed reden, krijgen vaak een rijverbod opgelegd. We vroegen het advocatenteam van Mijnboete.be om ons uit te leggen wat een rijverbod precies inhoudt en wat de gevolgen zijn. “Zorg ervoor dat je zeker op tijd je rijbewijs inlevert.”