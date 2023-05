“5 minuutjes voor tijd bijdraaien zonder je auto te verplaatsen, is parkeerschijffraude”: hoe gebruik je je blauwe schijf correct?

Je kent het wel. Je bent op een feestje en plotseling gaat het alarm van je gsm af. Je waarschuwt de andere gasten dat je even weg bent: “Ik moet mijn schijf nog gaan verzetten.” Maar mag dat zomaar? Wat zijn de algemene regels over het gebruik van deze blauwe parkeerschijf? En wat als je ze niet in je wagen hebt liggen?

De blauwe zone werd in het leven geroepen om voldoende bestuurders de kans te geven om in bepaalde drukke zones in Vlaamse binnensteden te parkeren. Doordat er in die gebieden minder parkeerplaatsen zijn dan er gemiddeld voertuigen rondrijden, kan je er niet langer dan twee uur een plaatsje inpalmen op week- en zaterdagen van 9 uur tot 18 uur. Op zondag kan je er dan weer parkeren zonder op je uurwerk te moeten kijken, tenzij anders aangegeven op de signalisatieborden.

Sowieso kijk je het best zo goed mogelijk uit je doppen, want ook het parkeerbord dat een blauwe zone inleidt en er het einde van aangeeft, is niet altijd even goed zichtbaar. Zeker in grotere zones is het goed mogelijk dat je voorbij het eerste bord rijdt waarmee de lokale parkeerwetgeving in voege treedt. Steden en gemeenten zijn niet verplicht om herhalingsborden te plaatsen.

Eens je je in de blauwe zone bevindt, kan je jouw parkeertijd via de parkeermeter aangeven. Maar wanneer die defect of afwezig is of concreet op het signalisatiebord vermeld staat, moet je je toevlucht zoeken tot de blauwe parkeerschijf. Ook al is de schijf geen verplicht boorddocument, je hebt ze dus toch maar beter in je wagen liggen om ongewenste verrassingen na het parkeren te vermijden.

Parkeerschijffraude

Volgens de wegcode moet je voertuig de parkeerplaats ‘ten laatste na de maximale parkeertijd’ verlaten. Vijf minuutjes voor je schijf afloopt nog snel even je schijf bijdraaien zonder je wagen te verplaatsen, is dan ook ‘parkeerschijffraude’. Word je op dat moment door een agent of parkeerwachter betrapt, dan mag je een boete van 58 euro verwachten – de prijs voor een inbreuk van de eerste graad. Als je op dat moment daarentegen snel een blokje omrijdt en je wagen op exact dezelfde plaats parkeert, heb je in principe opnieuw recht op twee uur ‘schijftijd’.

Quote Kom je ergens om 14.31 uur aan, dan moet je de wijzer van je schijf op 15 uur richten. Perfect wettelijke tijdswinst dus.

Ook je parkeerschijf te vroeg instellen en helemaal geen of een verkeerde parkeerschijf gebruiken, is een eerstegraadsovertreding. Een uitzondering op deze regels is weggelegd voor mensen met een handicap. Die kunnen gewoon hun parkeerkaart voor andersvaliden gebruiken. Ook mensen met een bewonerskaart hebben het recht om in hun eigen buurt te parkeren. Tenminste, als hun signalisatiebord ‘uitgezonderd bewoners’ vermeldt.

Europees uniform model

Onder ‘verkeerde’ parkeerschijven mag je de exemplaren van voor 31 maart 2003 verstaan. Rijd jij nog steeds rond met een blauw kaartje waarop twee landstalen vermeld staan en een tijdsaanduiding per kwartier? Dan koop je maar beter zo snel mogelijk het geuniformiseerde Europese model voor er een boete van 58 euro onder je ruitenwisser steekt. Dat kan al in de Action vanaf 45 cent, maar ook Hema, Brico, Hubo, Standaard Boekhandel en Bol.com verkopen de geldige Europese parkeerschijven.

Let erop dat “uur van aankomst” in de drie Belgische landstalen (Nederlands, Frans en Duits) bovenaan de blauwe kaft van de schijf staat. Ook de tijd wordt al twintig jaar enkel per uur en halfuur aangeduid. Sindsdien stel je je schijf dan ook in op het uur of halve uur vanaf het moment van aankomst.

Concreet? Kom je ergens om 14.31 uur aan, dan moet je de wijzer van je schijf op 15 uur richten. Perfect wettelijke tijdswinst dus.

Wat met buitenlandse parkeerschijven?

Goed om te weten: ook in andere Europese landen is je Belgische Europese parkeerschijf geldig. En ook reizigers uit andere lidstaten kunnen ‘hun’ Europese schijf op het dashboard leggen in een Belgische blauwe zone. Als Belgische bestuurder daarentegen een Italiaanse of Zweede Europese parkeerschijf onder je voorruit plaatsen, is niet toegestaan.

