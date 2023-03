3 op de 4 kinderen zijn fout vastgemaakt, en dat kan je een boete kosten: zo doe je het wél goed

Ieder jaar krijgen 5.000 ouders een boete omdat ze hun kind niet juist hebben vastgeklikt in de auto. Dat blijkt uit recente cijfers van verkeersinstituut VIAS. Maar wat zijn nu de meest voorkomende fouten? En hoe kan je er zeker van zijn dat je kind wel volledig juist is vastgemaakt? Wij vroegen advies aan verkeersinstituut VIAS.

“Ieder kind kleiner dan 135 centimeter moet vervoerd worden in een aangepast kinderzitje”, zegt Stef Willems van VIAS. “Dat komt omdat kinderen een andere lichaamsbouw hebben dan volwassenen. Ze zijn niet alleen kleiner, maar ook de ontwikkeling van hun botten en spieren is anders. Daarom is een gewone gordel niet voldoende. Als je je kind helemaal niet vastmaakt zijn de gevolgen dan ook groot: een botsing met een snelheid van 50 km/u is dan te vergelijken met een val van ongeveer tien meter, dus van ongeveer drie verdiepingen. En ondanks die zware impact zat volgens ons laatste gedragsmeting één op de acht kinderen nog altijd niet vast.”

Gelukkig zit het overgrote deel van de kinderen wel in een kinderzitje. “Maar wil nog niet zeggen dat je zoon of dochter daarom volledig veilig zit. Zo blijkt uit onderzoek dat de helft van de kinderen wel in een goed zitje zit, maar niet volledig juist is vastgeklikt. En ook dat kan voor ernstige ongelukken zorgen bij een ongeval.”

Wat zijn de meest gemaakte fouten?

“Er bestaan heel wat soorten kinderzitjes op de markt. Ouders maken dus ook verschillende soorten fouten”, zegt Willems. “Allereerst heb je de babyzitjes. Daar blijkt in bijna 40 procent van de gevallen de gordel verkeerd bevestigd. Bij de klassieke kinderzitjes zien we dan weer dat heel wat ouders de riempjes verkeerd vastmaken. Ook bij verhogingskussens worden er regelmatig foutjes gemaakt. Bij verhogingskussens zonder rugsteun merken we bijvoorbeeld dat de gordel over de armsteunen wordt bevestigd. Dat is echt niet de bedoeling. Tot slot zien we ook nog dat één op de zeven kinderen in een systeem zit dat niet aangepast is aan hun lengte of gewicht.”

Hoe klik je je kind wel juist vast?

“Om te beginnen is het essentieel. dat je je in de winkel informeert over welk zitje geschikt is voor jouw kind. Zo ben je zeker dat het systeem aangepast is aan de maat van jouw kind. Lees vervolgens bij thuiskomst aandachtig de handleiding, om te weten hoe je je kind precies moet vastklikken. Verder is het ook nog belangrijk om te weten dat je een kind in België op iedere leeftijd ook voorin mag vervoeren, als ze volgens de voorschriften zijn vastgeklikt. De airbag dient enkel uitgeschakeld te worden als ze tegen de rijrichting in vervoerd worden, bijvoorbeeld bij een maxi cosi.”

5 tips om je kind veilig vast te maken • Plaats het zitje altijd in de juiste richting. Bij babyzitjes wil dit zeggen tegen de rijrichting in. • Zorg dat de gordel steeds het juiste traject volgt. Dat betekent dus mooi over de schouder, en dus niet achter de rug of onder de oksel. Let er bovendien ook op dat de gordel niet gedraaid is, zo verliest hij aan kracht. • Let erop dat er niet te veel speling op de riempjes zit, maximaal een dikke centimeter. Ook de gordel moet overal goed aanspannen. • Als je kind zichzelf vastklikt, controleer dan zeker nog eens dubbel of dat wel op een correcte manier gebeurde. • Klik je kind niet alleen bij lange trajecten vast. Een ongeval kan ook bij korte trajecten gebeuren.

Wat als je het niet doet?

“Als je je kind niet correct vastmaakt, riskeer je een boete van 174 euro (exclusief administratiekosten). Wel nog belangrijk om te weten: in een bus of taxi moet je volgens de wegcode geen kinderzitje voorzien. In een taxi moet je er dan alleen voor zorgen dat je kind niet voorin zit, én dat het een gordel draagt.”

