“14.000 euro extra voor een lederen interieur, 5.000 voor een 31 inch tv-scherm”: onze autokenner test de peperdure BMW i7 met veel blingbling

KLOPT DAT? Is ’s ochtends tanken echt goedkoper?

Wil je graag geld besparen op benzine of diesel? Dan moet je volgens verschillende internetbronnen ‘s ochtend tanken. Als het kouder is, zou je namelijk meer kunnen tanken voor dezelfde prijs. Klopt dat of gaat het toch eerder om een fabeltje? Wij vroegen het aan fysicus Patrick Wagner (KU Leuven).