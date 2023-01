1 op de 3 nieuwe auto’s in ons land is hybride of elektrisch: “En dat aandeel zal snel stijgen, want fiscale regels verstrengen vanaf 1 juli”

Meer dan één nieuwe auto op drie in ons land is nu geëlektrificeerd. Dat was de hoofdboodschap waar de koepelfederatie van auto-invoerders Febiac bij aanvang van het nieuwe jaar mee uitpakte. Maar de fiscale regels verstrengen vanaf 1 juli. Daardoor wordt nu een rush op plug-ins verwacht, zegt onze mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn .

In 2022 werden in ons land precies 366.303 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat betekent onomwonden dat het voor de autosector een kwakkeljaar was. De markt gaf nog eens 4,4 procent toe ten aanzien van het door corona en tekorten geteisterde jaar 2021 en presteert nu op een peil dat sinds de jaren negentig niet meer gezien is. Nochtans groeide de bevolking sindsdien aan: we zijn nu met anderhalf miljoen meer dan destijds.

Bovendien daalde de verkoop aan particulieren nog maar eens met 14 procent. Niet eens 133.000 particulieren hingen afgelopen jaar een nummerplaat op een nieuwe auto. Het onvermijdelijke gevolg: de gemiddelde leeftijd van een auto in privébezit werd hoger. Bovendien lijkt de private bezitter nog altijd lauw te reageren op auto’s met een stekker. Amper 10.000 particulier aangekochte auto’s hadden er één. De top vijf populairste wagens onder private kopers maakt duidelijk hoe dat komt: hun prijs ligt onder de instapprijs van een elektrische auto.

Nadruk op verkoop bedrijfswagens

De autosector richt het vizier dan maar op de bedrijfswagen. Die doet het met een stijging van 2 procent iets beter dan in 2021. Een toename die eigenlijk verwacht was, om verschillende redenen. Zo werden tijdens de coronacrisis een groot aantal leasingcontracten verlengd. Contracten die nu toch aan vervanging toe zijn. Renta, de vakfederatie van autoverhuurders (waar de leasingbedrijven dus onder vallen), heeft het ook over een ‘kleine inhaalbeweging’ op het vlak van leveringen.

Bovendien profiteerde de sector van een kunstmatige stormloop op stekkerhybrides. Wie nog fiscaal voordelig zakelijk wilde rijden zonder de beperkingen van een volledig elektrische auto, haastte zich om nog in 2022 een plug-inhybride te hebben. Het effect? Bedrijven en zelfstandigen schreven er in 2022 bijna 10.000 meer in dan een jaar eerder (54.160 in plaats van 43.121). Sinds begin dit jaar is de brandstof ervan niet meer voor de helft fiscaal aftrekbaar.

Quote 90 procent van de stekkerhy­bri­des en 85 procent van de elektri­sche auto’s wordt aangekocht door bedrijven of zelfstandi­gen die er dankzij fiscale compensa­ties niet de werkelijke kost van dragen. Brecht Vanhaelewyn

Rush op plug-ins

Dit jaar wordt trouwens nog eens een rush op plug-ins verwacht, want vanaf 1 juli wordt het fiscale kader ervoor alweer strenger. Voor gebruikers (lees: werknemers) van voertuigen met een thermische motor zal dan een sterk verhoogde RSZ-bijdrage (x 2,25) in voege treden. In mei en juni zullen er dus nog een hoop stekkerhybrides op straat verschijnen, ofschoon het eigenlijk de besteldatum (of voor leasing: de datum voor afsluiting van het leasingcontract) is die doorslaggevend is.

Het aantal nieuwe elektrische auto’s dat gekoppeld was aan een btw-nummer steeg van 19.905 naar 32.753. Renta verwacht dat het aandeel elektrische auto’s vanaf midden dit jaar zal stijgen naar 80 procent. Daarvoor is eigenlijk maar één reden: fiscaliteit. Uiteindelijk wordt ruim 90 procent van de stekkerhybrides en 85 procent van de elektrische auto’s aangekocht door bedrijven of zelfstandigen die er dankzij fiscale compensaties niet de werkelijke kost van dragen.

KIJK. Ook op het Autosalon in Brussel zijn elektrische wagens sterk vertegenwoordigd:

Lees ook: