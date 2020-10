Zwitserse gletsjers blijven aan "onrustwekkend tempo" smelten

Noordpool te warm om nog arctisch genoemd te worden: “Snelheid van veranderin­gen is opmerke­lijk”

17 september Het woord ‘arctisch’ is zo langzamerhand aan een herdefiniëring toe. De omstandigheden in het gebied rond de Noordpool veranderen zo snel, dat het eens bevroren landschap nu een nieuw klimaatregime lijkt in te gaan, waarin niets voorspelbaar is.