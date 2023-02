Zwitsers zien nu vaak cactussen in plaats van sneeuw in de bergen: “Opwarming van de aarde heeft grote impact”

De bewoners van het Zwitserse kanton Wallis waren gewend dat de bergen in de winter bedekt zijn met sneeuw en in de zomer met edelweissbloemen. Maar naarmate de opwarming van de aarde toeneemt, zien ze steeds vaker dat een invasieve soort de hellingen koloniseert: cactussen.

De cactussen woekeren in Wallis en vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. “Deze invasieve en uitheemse plant is niet welkom in deze streek”, aldus de gemeente Fully in het Rhônedal in een persbericht. In 2022 werd reeds een ontwortelingscampagne aangekondigd.

Opuntia-soorten en soortgelijke cactussen hebben zich ook verspreid in sommige heuvels rond Sion, de hoofdstad van Wallis. De cactussoort zou volgens schattingen nu 23 tot 30 procent van de lage vegetatiebedekking uitmaken. Hun aanwezigheid is ook gemeld in naburige Alpengebieden.

Geïmporteerd

De cactussoort Opuntia is sinds het einde van de 18de eeuw aanwezig in Wallis, toen ze uit Noord-Amerika werd geïmporteerd. Maar autoriteiten zijn van mening dat een warmer klimaat in de Alpen, waardoor langere vegetatieperiodes mogelijk zijn, en de afnemende sneeuwbedekking de ideale omstandigheden kunnen creëren voor verdere verspreiding.

“Deze soorten verdragen -10°C of -15°C zonder enig probleem”, zegt expert Peter Oliver Baumgartner aan De Britse krant ‘The Guardian’. Van het kanton kreeg hij de opdracht om de planten te bestuderen en er een rapport over te schrijven. “Ze moeten wel op een droge plek staan en aangezien er steeds minder sneeuw is in onze regio, is dat een ideale voedingsbodem.” Volgens Meteo Swiss is het aantal sneeuwdagen onder de 800 meter hoogte in Zwitserland sinds 1970 gehalveerd.

Impact

De gemiddelde temperatuur in Zwitserland is nu al 2,4 graden warmer dan in de periode 1871-1900. “Als je naar rapporten over klimaatverandering kijkt,” zegt Baumgartner, “is de impact voor Zwitserland bijna net zo groot als voor het Noordpoolgebied.”