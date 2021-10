Zeker 85 procent van de wereldbevolking gaat al gebukt onder klimaatverandering

De interesse in de klimaatverandering is de laatste jaren serieus toegenomen; bij de bevolking, maar ook bij wetenschappers. Daardoor worden er bijna dagelijks nieuwe onderzoeken gestart naar alles wat met het klimaat te maken heeft. Het resultaat? Een grote collectie aan uiteenlopende data die verschillende aspecten in kaart brengen. Samen hebben ze geleid tot het harde verdict dat reeds 85 procent van de wereldbevolking gebukt gaat onder de klimaatverandering en de gevolgen ervan.

“Onze studie laat er geen twijfel over bestaan dat de klimaatcrisis bijna overal ter wereld gevoeld wordt”, zegt ook hoofdonderzoeker Max Callaghan. “Daar hebben we nu ook een enorme bewijslast voor.”

De crisis kan overigens op uiteenlopende manier gevoeld worden. Denk maar aan een toename van het aantal hittegolven en overstromingen, maar ook aan mislukte oogsten. En dan is 85 procent wellicht nog een onderschat percentage, zo denkt Friederike Otto, een klimaatexpert die niet betrokken was bij het onderzoek.

Merkwaardig aan dit onderzoek is dat er gebruik werd gemaakt van zeker 100.000 studieresultaten. Het doorspitten van deze resultaten gebeurde niet handmatig. In plaats daarvan schakelden de onderzoekers artificiële intelligentie in. Zo leerde een algoritme hen waar ter wereld men de impact van de klimaatverandering ondervindt. De resultaten van dat algoritme werden vervolgens vergeleken met data en modellen over de temperatuur en neerslag in deze regio’s. Van Brussel tot in Tokyo, de klimaatverandering is “bijna overal ter wereld zichtbaar en voelbaar”, aldus Callaghan.

Timing

De timing van het grootschalige onderzoek is niet toevallig. Eind oktober start de klimaatconferentie van Glasgow, die normaal in 2020 had moeten doorgaan maar een jaar werd uitgesteld door de pandemie. Nadat een onheilspellend rapport van de Verenigde Naties (VN) reeds aanbracht dat de beloofde inspanningen verre van voldoende zijn om de temperatuurstijging deze eeuw onder de 1,5 graden te houden, is het afwachten welke inspanningen de lidstaten nog willen leveren. Sommige van ‘s werelds grootste vervuilers, waaronder China en India, hebben immers nog helemaal geen formele beloftes gedaan.