“Zee-ijs smelt tot dubbel zo snel als eerder gedacht”

In de studie concluderen de onderzoekers dat de dikte van ijs in vier van de zeven randzeeën in het Noordpoolgebied in de periode van 2002 tot 2018 met 60 tot 100 procent sneller is verminderd dan tot nu toe was gedacht. Ze baseren zich daarvoor op nieuwe, "meer realistische" data over de dikte van de sneeuwlagen op het ijs, die rekening houden met de effecten van de klimaatverandering.