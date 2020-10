“Windmolenbouwers rijven miljoenen binnen met sjoemelsoftware”: minister Demir ontdekt grootschalig misbruik subsidies

In Vlaanderen kan iedereen die een windmolen wil bouwen subsidies krijgen. De bedragen daarvoor lopen in de miljoenen en zorgen ervoor dat een investeerder soms tot 20% rendement kan halen op de centen die hij zelf in zo'n turbine steekt. Die gulheid vanwege de overheid moet ondernemers stimuleren om volop windmolens te plaatsen en dat moet er op zijn beurt voor zorgen dat we onze klimaat- doelstellingen op tijd halen. Alleen blijkt dat nogal wat 'groene ondernemers' profiteren van de situatie en de subsidiekraan veel verder opendraaien dan nodig. Ze gebruiken daarvoor zelfs technieken waarmee ze bewust de boel belazeren.