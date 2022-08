Wetenschappers waarschuwen voor ‘climate endgame’: “Er zijn voldoende redenen om te geloven dat klimaatverandering kan leiden tot een catastrofe"

“We zijn nog blind voor de worstcasescenario’s”, zo starten de experts hun pleidooi. “In het slechtste geval gedragen we ons dodelijk dwaas.” Volgens de wetenschappers bereiden we ons maar beter voor op een ‘climate endgame’ of het ‘eindspel van het klimaat’, zelfs al is de kans klein dat dit eindspel zich de komende decennia zal afspelen.

Klimaatopwarming met 3 graden

De analyse werd gepubliceerd door het vooraanstaande vaktijdschrift ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’. In totaal werkten tien wetenschappers mee aan het strenge verslag. Het stelt onder meer dat er onvoldoende onderzoek is gebeurd naar de gevolgen van een klimaatopwarming met 3 graden (in plaats van de vooropgestelde anderhalve graad). Als we hetzelfde tempo aan opwarming aanhouden, zou het klimaat tegen 2100 immers met 2,1 tot zelfs 3,9 graden zijn opgewarmd, vergeleken met het pre-industriële tijdperk. “We weten het minst over de scenario’s die er het meest toe doen”, zo redeneren ze.