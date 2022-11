Wetenschappers: “In 2050 leven 3 miljard mensen in ‘hotspots’ van klimaatopwarming”

Milieu­agent­schap EU: uitstoot broeikas­gas­sen in 2021 met 5 procent gestegen

Het economisch herstel na coronajaar 2020 heeft de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie voor het eerst weer de hoogte ingejaagd. Volgens voorlopige cijfers ging het in de EU in 2021 om een toename met naar schatting 5 procent vergeleken met het voorgaande jaar. De uitstoot lag daarmee wel nog altijd ongeveer 6 procent lager dan in 2019, voor de coronacrisis uitbrak.

26 oktober