Wereldwijde steenkoolverbruik op recordniveau

Londen geeft vergunning voor eerste Britse koolmijn in 30 jaar

De Britse minister Michael Gove heeft een vergunning goedgekeurd voor een controversiële nieuwe koolmijn in Cumbria, een graafschap in het noordwesten van Engeland. Het zou de eerste nieuwe mijn in het Verenigd Koninkrijk worden in dertig jaar. Milieu-activisten hebben al woedend gereageerd op het besluit van de minister.

7 december