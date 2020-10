Wereldwijd bijna half miljoen baby's overleden aan gevolgen luchtvervuiling

Al 5,6 miljoen ton microve­zels is via onze wasmachi­nes in het milieu beland

21 september Sinds de jaren 50 zijn we met z’n allen massaal polyester en nylon kledingstukken beginnen te dragen. Hierdoor is er in totaal al 8,3 miljard ton van deze nieuwe kunststoffen geproduceerd. Een team van Amerikaanse wetenschappers aan de Universiteit van Californië, Santa Barbara, berekende dat een groot deel van die kunststoffen via onze wasmachines in de omgeving is beland. Maar liefst 5,6 miljoen ton synthetische microvezels om precies te zijn, waarvan iets meer dan de helft (2,9 miljoen) in onze rivieren en zeeën. Het equivalent van 7 miljard fleecejassen.