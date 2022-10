“Wereld moet actie ondernemen om menselijk ras te redden”

Antonio Guterres heeft de wereld opgeroepen om op de komende klimaattop COP27 actie te ondernemen om het menselijk ras te redden. De VN-secretaris-generaal deed die oproep vanuit het VN-hoofdkwartier in New York, in het kader van de openingsceremonie van een voorbereidingstop in Kinshasa in de Democratische Republiek Congo. “Het gaat om een kwestie van leven of dood. Over onze veiligheid vandaag en over ons voortbestaan morgen”, aldus Guterres.