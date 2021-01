Weer 8.500 km2 van Amazonewoud gekapt in 2020: experts noemen ontbossing "zorgwekkend"

De ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië was in het voorbije jaar goed voor een oppervlakte van 8.426 km2, dat is 8 procent minder dan het historische record van vorig jaar, maar een cijfer dat door specialisten als buitengewoon zorgwekkend wordt beschouwd. Ze zijn zeer kritisch over het milieubeleid van president Jair Bolsonaro.

Het ontboste gebied dat wordt geïdentificeerd door de satellieten van het Instituut voor Ruimteonderzoek (Inpe) is meer dan vijf keer zo groot als dat van de stad Sao Paulo, de dichtstbevolkte metropool van het land. Het is alsof er vorig jaar meer dan twee voetbalvelden per minuut verdwenen in het Amazonegebied (1,2 miljoen in totaal). In december werd 216 km2 ontbost, tegen 190 km2 in 2019, een stijging van 14 procent. Maar de meest verwoestende maanden vielen, zoals elk jaar, in het droge seizoen, met 1.658 km2 ontbost in juli en 1.358 km2 in augustus.

De ontbossing in het Amazonegebied brak alle records in 2019, het eerste jaar van het mandaat van president Jair Bolsonaro, met een verwoesting van 9.178 km2. "In twee jaar van het mandaat van Bolsonaro hebben we de twee slechtste jaren gehad (voor ontbossing). Bosbranden zijn ook toegenomen in die twee jaar", betreurt Marcio Astrini van het ngo-collectief Climate Observatory. "Het is geen toeval, het is het resultaat van het beleid van milieuvernietiging dat door de regering is ingevoerd", benadrukt hij.

De gegevens die vrijdag openbaar werden gemaakt, werden verzameld door het DETER-systeem, dat in realtime door satelliet waargenomen ontbossingswaarschuwingen weergeeft.

Volledig scherm Bosbranden zijn ook toegenomen in de twee jaar dat Bolsonaro aan de macht is. © AFP

Inpe gebruikt ook een ander systeem, PRODES, dat eenmaal per jaar gegevens presenteert die zijn verzameld van augustus tot juli. Deze cijfers zijn zelfs nog zorgwekkender, met 11.088 km2 ontbost tussen augustus 2019 en juli 2020, een gebied groter dan Jamaica en een toename van 9,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bosbranden zijn in 2020 ook met 16 procent toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor, met 103.000 geregistreerde uitbraken. Om nog maar te zwijgen van de 22.000 huishoudens in de Pantanal, gelegen in het zuiden van de Amazone, een toevluchtsoord van biodiversiteit en het grootste moerasland ter wereld, verwoest over bijna een kwart van het oppervlak met een toename van 120 procent in branden in 2020.