Weduwe Apple-oprichter Steve Jobs trekt miljarden uit voor klimaat

Gat in de ozonlaag op het zuidelijk halfrond al groter dan Antarctica

16 september De laatste weken is het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool aanzienlijk gegroeid. Wetenschappers van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) hebben vastgesteld dat het een omvang heeft die inmiddels groter is dan die van Antarctica. Dat laat Copernicus, een onderdeel van het ruimtevaartprogramma van de Europese Unie, weten.