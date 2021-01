Vulkaan barst uit op Java en spuwt as kilometers de lucht in

Honderden mensen vluchten voor uitgebar­sten vulkaan op Java

1 december In het oosten van het Indonesische eiland Java is de Semeru-vulkaan uitgebarsten, die gloeiend hete gassen en vulkanisch materiaal de lucht instoot. Meer dan 550 mensen in het gebied moesten hun huizen ontvluchten, zei de rampenbestrijdingsdienst.