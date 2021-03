Vonnis Klimaatzaak valt ten laatste begin juli

De vzw stapte in 2015 naar de rechter om de Belgische overheden te dwingen de gemaakte beloftes rond de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te respecteren. De klagers menen dat de overheden de mensen- en kinderrechten schenden omdat ze de engagementen die ze opnamen op Europees en op mondiaal niveau niet respecteren en zo de burgers in gevaar brengen.

Klimaatzaak eist voor de rechtbank een koerswijziging van de overheden: een reductie van broeikasgasemissies van minstens 42 procent in 2025, van minstens 55 procent in 2030, beide tegenover het referentiejaar 1990, en een netto nuluitstoot in 2050. Voor elk jaar vertraging vragen ze een boete van 1 miljoen euro.