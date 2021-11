Von der Leyen verdedigt vlucht van 50 kilometer met privéjet: “Er was geen efficiëntere optie beschikbaar”

De wereld redden is vermoeiend: slaapex­pert geeft duttende wereldlei­ders tips om dipje te vermijden

De planeet redden? Joe Biden had op de klimaattop wel iets anders te doen: een dutje. Je kan er eens mee lachen maar tegelijk is het herkenbaar. Een warme zaal, eindeloos veel sprekers, een jetlag... Hoe vechten tegen deze zoete kwaal? Biden had zijn ademhaling kunnen versnellen, weten experts. Met je tong tegen je verhemelte wrijven is ook een beproefde truuk. Of naar het toilet gaan.

3 november