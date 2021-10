VN waarschuwt voor start klimaattop: “Temperatuur op aarde stijgt met 2,7 graden”

3M schikt in VS voor 98 miljoen dollar in dossier rond vervuiling Tennessee River

20 oktober Chemiebedrijf 3M is ermee akkoord gegaan 98,4 miljoen dollar (84,6 miljoen euro) te betalen in het kader van een schikking in het dossier rond de vervuiling met chemicaliën van de Tennessee River. Dat meldt persagentschap Reuters. Het bedrijf is ook in ons land in opspraak vanwege de PFAS-verontreiniging in de buurt van de fabriek in Zwijndrecht.