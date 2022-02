VN waarschuwt voor 20 procent meer natuurbranden tegen 2050

UGent roept op om uitwerpse­len van honden niet te laten liggen in natuurge­bie­den: “Erg schadelijk voor biodiversi­teit”

Volgens een nieuwe studie van de Universiteit Gent kunnen baasjes de uitwerpselen van hun viervoeter best niet laten liggen in parken, bossen of andere natuurgebieden. Zo laten honden via hun stoelgang en urine heel wat schadelijke stoffen achter, wat een negatieve impact kan hebben op de lokale biodiversiteit.

