VN-studie schetst zwart beeld en dringt aan op “vrede met natuur”

Verlaten schip met 1.000.000 olievaten aan boord is tikkende tijdbom in Rode Zee

17 december Voor de kust van Jemen ligt al vijf jaar een verlaten olietanker te vervallen. De zeereus heeft vier keer meer ruwe olie aan boord dan de tanker Exxon Valdez, die in 1989 een enorme milieuramp veroorzaakte in Alaska. Wetenschappers vrezen een nieuwe megaramp in de Rode Zee en trekken aan de alarmbel.