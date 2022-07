VN-rapport: “Overexploitatie van wilde dier- en plantensoorten ook verwoestende gevolgen voor de mens”

Miljarden mensen overal ter wereld, zowel in rijke landen als in ontwikkelingslanden, "hangen af en genieten de voordelen van het gebruik van wilde soorten voor hun voeding, geneesmiddelen, energie, inkomsten en vele andere doeleinden", zeggen de biodiversiteitsexperts van de VN, IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten).

In 2019 deed IPBES verslag van een internationaal onderzoek waaruit bleek dat een miljoen soorten met uitsterven bedreigd zijn. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is hun exploitatie door de mens.

Voedselveiligheid

In het nieuwe rapport namen 85 experts uit de sociale en natuurwetenschappen, samen met ingewijden in lokale en inheemse kennis, 6.200 bronnen door. Volgens het rapport worden ongeveer 50.000 wilde soorten gebruikt, bijvoorbeeld via visvangst of boskap.