VN publiceert belangrijk rapport over de gevolgen van klimaatverandering

Nationaal park en honderddui­zen­den hectare landbouw­grond in de as gelegd door natuurbran­den in Argentinië: “We kunnen het niet aan”

In het noorden van Argentinië is de afgelopen tijd al meer dan zeshonderdduizend hectare aan land verwoest door verschillende natuurbranden. Het vuur grijpt om zich heen in de aan Paraguay grenzende provincie Corrientes en raast ook door het grote Iberá Nationaal Park, waar beschermde dieren en planten leven. Daarnaast zijn al honderdduizenden hectares aan landbouwgrond in de as gelegd. De Nationale Brandweerdienst meldde op vrijdag minstens twintig actieve brandhaarden in de regio.

20 februari