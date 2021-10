VN-onderzoek: jongeren willen strengere klimaatmaatregelen

GENT GEZICHTEN VAN DE MARS: “Spijbelen? De toets mogen we inhalen”

22 oktober Bomvolle straten in Gent op vrijdagochtend: de klimaatmars van Youth For Climate trok maar liefst 1.400 spijbelende jongeren. Twee jaar na de eerste ‘klimaatstaking’ in januari 2019 klinkt de beweging nog net zo luid. Maar wie daagt vandaag nog op voor een klimaatmars, na een corona-onderbreking van anderhalf jaar? We kennen allemaal Anuna, maar dit zijn de scholieren die spijbelen voor het klimaat.