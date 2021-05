VN: “Methaanuitstoot simpel en goedkoop terug te dringen”

VN bezorgd over aanzienlij­ke toename van "dode zones" in oceanen

22 april Wereldwijd lozen mensen tonnen stikstof en fosfor in de oceanen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de onderwaterwereld. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres trekt dan ook aan de alarmbel, want uit een recent VN-rapport blijkt dat het aantal dode zones in de oceanen - plekken waar er geen of nauwelijks nog zuurstof in het water zit -aanzienlijk is toegenomen.