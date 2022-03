VN-baas: “De wereld wandelt met gesloten ogen richting een klimaatcatastrofe”

Poetin kan de gas- en oliekranen dichtdraai­en, maar dat is niet het ergste doemscena­rio voor Europa. Expert legt uit

Terwijl de Russische president Vladimir Poetin ongestoord zijn gang gaat in het oosten van Oekraïne, blijft het Westen hem met fluwelen handschoenen aanpakken. Is het omdat we zo afhankelijk zijn van Rusland? Als het land de oliekraan dichtdraait, hebben we hier in België inderdaad een probleem. Maar is dat onze grootste zorg? Of ligt er nog een veel erger scenario op de loer? “De ambities van Poetin reiken veel verder dan Oekraïne”, zegt professor internationale economie Filip Abraham.

