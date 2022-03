Vlaanderen gaat nauwer samenwerken met Noorwegen op vlak van energie

We kunnen pas volledig onafhankelijk zijn van Russisch gas als we evolueren naar waterstof. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) donderdag verklaard tijdens een diplomatieke missie in de Noorse hoofdstad Oslo. Energiereuzen Engie en Equinor plannen in dat kader een project rond blauwe waterstof in Gent, waar natuurlijk gas uit Noorwegen wordt omgezet in waterstof en de vrijgekomen CO2 zal worden opgevangen.

Jambon had in Oslo een gesprek met Terje Aasland, de Noorse minister van Olie en Energie, over onder meer de energiecrisis en de Europese afhankelijkheid van Russisch gas. Noorwegen kan, als de op één na grootste leverancier van aardgas aan Europa, een belangrijke rol spelen in de gasvoorraad. “De minister heeft me verzekerd dat Noorwegen alle inspanningen zal doen om de gasproductie zo maximaal mogelijk te maken”, aldus Jambon. “Maar om nu te zeggen dat daar een enorme volumestijging inzit, die indruk heb ik niet.”

Volgens de Vlaamse minister-president is er maar één oplossing om op lange termijn minder afhankelijk te zijn van Rusland en het duurzaamheidsvraagstuk aan te pakken, en dat is waterstof. Op dat vlak wordt gekeken naar een nauwere samenwerking met Noorwegen, dat net als Vlaanderen grote ambities heeft op het vlak van energietransitie. In eerste instantie zal de samenwerking zich vooral focussen op het opslaan van koolstof (CO2), die vrijkomt bij het produceren van waterstof via fossiele brandstoffen en schadelijk is voor het milieu.

Fluxys

In dat kader sloegen de Noorse en Franse energiereuzen Equinor en Engie de handen in mekaar met Fluxys voor het zogenaamde H2BE-project. Het project, dat dus focust op blauwe waterstof, houdt in dat natuurlijk gas uit Noorwegen naar Zeebrugge wordt verstuurd, van waaruit het verder gedistribueerd wordt naar Gent. Daar wordt dan waterstof gecreëerd die gebruikt zal worden om de Vlaamse industrie van energie te voorzien. De vrijgekomen CO2 bij de ontwikkeling van de waterstof wordt opgevangen en via een pijplijn opnieuw naar Noorwegen gestuurd, waar ze onder de zeespiegel wordt gestockeerd.

Volgens de energiereuzen kan op die manier jaarlijks zowat 2 tot 5 miljoen ton CO2 worden gestockeerd, die anders in de atmosfeer terechtkwam. Het project moet ook leiden tot ongeveer 300 permanente jobs in Vlaanderen en volgens Jambon ook de tewerkstelling van huidige werknemers in de industriesector verzekeren. Engie en Equinor maken zich sterk het project tegen 2027-2028 op de rails te krijgen.

Op langere termijn, richting 2040 en 2050, is enkel hernieuwbare waterstof geproduceerd op basis van hernieuwbare en niet-fossiele bron de te volgen weg. Maar volgens Jambon worden via dit traject wel een aantal kostbare jaren gewonnen. “Er is veel discussie of er niet gewacht moet worden op groene waterstof omdat er met blauwe waterstof nog steeds gebruik gemaakt wordt van fossiele branstoffen. Maar we zijn op deze manier wel vijf tot tien jaar eerder bezig met een grote CO2-reductie, die dan wordt gestockeerd. Als we op termijn hernieuwbare energie kunnen gebruiken om waterstof op te wekken, zijn we natuurlijk helemaal waar we moeten zijn”, besluit de minister-president.