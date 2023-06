Vlaamse regering erkent droogte van 2022 als ramp

Hoe gevaarlijk zijn PFAS? Prof beant­woordt 5 vragen: “Pas nu kunnen we deze stoffen veel beter meten. Daarom is er nu zoveel aandacht voor”

Vandaag is in Zwijndrecht de aftrap gegeven van een grootschalig bloedonderzoek naar PFAS. Meer nog, het is de grootste in zijn soort ooit binnen Europa. Wat zijn die PFAS precies? Hoe ernstig is het probleem voor onze gezondheid? En kunnen we onszelf ertegen beschermen? Lieven Bervoets, hoogleraar ecotoxicologie aan de Universiteit Antwerpen zoekt het voor ons tot op de bodem uit.