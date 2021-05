VK en Frankrijk goed voor 40% privéjet-uitstoot in Europa

Volgens een nieuw rapport zouden privéjets in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk meer CO 2 uitstoten dan in 20 andere Europese landen. De twee landen zijn goed voor 40% van de uitstoot van privéjets op het hele continent. Wel 6 van de 10 meest vervuilende routes voor privévluchten in Europa vertrekken of komen aan in Londen.