Verlaten schip met 1.000.000 olievaten aan boord is tikkende tijdbom in Rode Zee

Voor de kust van Jemen ligt al vijf jaar een verlaten olietanker te vervallen. De zeereus heeft vier keer meer ruwe olie aan boord dan de tanker Exxon Valdez, die in 1989 een enorme milieuramp veroorzaakte in Alaska. Wetenschappers vrezen een nieuwe megaramp in de Rode Zee en trekken aan de alarmbel.

Het schip, de FSO Safer, is eigendom van het Jeminitische staatsbedrijf Yemen Oil and Gas Corporation. In 2015, aan het begin van de oorlog in Jemen, viel het in handen van de Houthi-rebellen. De 45 jaar oude tanker ligt sindsdien onbemand voor anker in de Rode Zee.

Onderhoudsbeurten bleven uit en dat eist zo zijn tol: in mei van dit jaar drong zeewater al binnen in het motorcompartiment van het schip en rond de Safer zijn ook olievlekken opgemerkt.

Exxon Valdez

Volgens een nieuwe studie bevat de tanker nog een miljoen vaten olie. Ter vergelijking: dat is vier keer de hoeveelheid olie die 31 jaar geleden in de natuur terechtkwam bij de enorme milieuramp met de Exxon Valdez voor de kust van Alaska.

Als niet snel wordt ingegrepen dreigt straks een nieuwe megaramp in de Rode Zee, zo waarschuwen onderzoekers in Frontiers in Marine Science.

Een lek in de winter zou extra rampspoed betekenen. De stroming in het zeewater in de regio is dan immers sterker dan in de zomer, wat de olie veel meer zou verspreiden en de schade nog groter zou maken, zo toont ook onderstaande simulatie.

Volledig scherm Simulatie van de mogelijk verspreiding van vrijgekomen olie in de winter (links) en in de zomer. © Frontiers in Marine Science

“Tikkende tijdbom”

De achtergelaten tanker is een tikkende tijdbom, trekt Karine Kleinhaus, co-auteur van het onderzoek, aan de alarmbel. “Lekkende olie zou zich door de oceaanstromen meteen verspreiden, en de unieke koraalriffen in het noorden van de Rode Zee en de Golf van Akaba treffen.”

Een olielek zou ook zware gevolgen hebben voor de visserij in het gebied, waar veel Jemenieten afhankelijk van zijn. Ongeveer 126.000 vissers riskeren bij een milieuramp hun werk te verliezen, zo blijkt uit een schatting van de Jemenitische milieuorganisatie Groene Droom.

“Het is dringend tijd om de potentiële verwoesting van het zeeleven te voorkomen, tevens het inkomen en de gezondheid van miljoenen mensen in een half dozijn landen die grenzen aan de Rode Zee”, roept Kleinhaus op.

Houthi-rebellen

De onderzoekers vragen dat de Verenigde Naties (VN) en de Internationale Maritieme Organisaties snel actie ondernemen om de dreiging die de Rode Zee boven het hoofd hangt, aan te pakken. Eind vorige maand kregen de VN eindelijk toestemming van de Houthi-rebellen om aan boord te gaan van het schip.

Volgens een VN-woordvoerder zou een gespecialiseerd team begin volgend jaar de tanker kunnen bezoeken. Doel is om de schade vast te stellen en de Safer te herstellen om een milieucrisis te voorkomen. “Ondanks de moeilijke werkomstandigheden moeten we tot het uiterste gaan om in de eerste plaats een technische evaluatie en kleine reparaties uit te voeren”, stelde Inger Andersen, de milieuverantwoordelijke van de VN, deze zomer al.

